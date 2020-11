Nuk ndjehem mirë, mirëpo duhet të përballohet. Kjo situatë është e rëndë për shqiptarët në përgjithësi. Ka qenë një proces i pashmangshëm, ka gati 4 vite që diskutohet në qarqe diplomatike, drejtpërdrejt jam përpjekur që të jap shpjegime për të gjithë ata diplomatë e politikanë se po bëhet një padrejtësi mirëpo si duket kjo ka qenë një rrugë, që nuk kemi mundur të shmangim dhe bashkëluftëtarët dhe shokët e mi ashtu siç treguan edhe më herët virtytet e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës do të tregojnë mbi të vërtetën dhe çiltërisnë e luftës sonë të drejtë. Kështu deklaroi kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në emisionin SPOTLIGHT me Alban Dudushin në Vizion Plus në Tiranë.