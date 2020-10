Sot me me numrin e lartë të rasteve të reja me coronavirus, po bëhet e qartë se po hyjmë në valën e pritshme të vjeshtës. Megjithëse shumë nuk i besuan njoftimet se do të ndodhte, gjithsesi dëshmon se pritjet ishin reale. E gjithë Evropa aktualisht po përballet me një krizë të re dhe në shumë vende ka kufizime të forta dhe masa të reja, shkruan Filipçe në profilin e tij në Facebook.

“Unë e kuptoj që të gjithë janë lodhur shumë nga kjo gjendje dhe që ju jeni të mbingarkuar me një nga coronavirusi. Por më besoni, punonjësit e kujdesit shëndetësor janë edhe më të lodhur. Ata punojnë ditë e natë për shtatë muaj për ta mbajtur situatën nën kontroll. I gjithë menaxhmenti dhe Komisioni për Sëmundjet Infektive bënë çmos në periudhën e kaluar për të përgatitur protokolle, për të riorganizuar sistemin dhe për të pritur gati periudhën e vjeshtës.

Si ministër, nuk do të lejoj që sistemi shëndetësor të mbingarkohet dhe të mos ketë shtretër për mjekim. Unë nuk do t’i lë kolegët e mi të gjunjëzohen nga lodhja.

Ne do të vendosim kufizime dhe masa sa herë që konsiderojmë se kjo është mënyra e vetme për të mbrojtur sistemin dhe shëndetin publik. Kjo është përgjegjësia dhe detyra jonë”, shkruan Filipçe.

Ministri shton se masat dhe kufizimet nuk janë dëshira apo teka e askujt. Thjesht duhet të kuptojmë se ato janë mjetet e vetme në dispozicion për të mbrojtur veten. Unë e kuptoj plotësisht zemërimin e atyre që vazhdimisht respektojnë masat ekzistuese që janë në fuqi që nga fillimi dhe i respektojnë ato në mënyrë efektive.