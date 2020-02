Kreu i VMRO-DPMNE-së, Hristian Mickoski ka folur për koalicionet parazgjedhore që do t’i bëjë partia e tij. Ai tha se ka biseduar me të gjitha partitë që veç më janë me VMRO-në dhe në periudhën që vijon duhet të konkretizohen detajet.

“Kemi biseduar edhe me parti shqiptare, ende nuk kemi vendim, ende nuk ka rezultat. Kur të arrihet marrëveshja, opinioni do të jetë i njoftuar”, tha Mickoski.