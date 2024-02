Për tre ditë skadon afati që rezulton nga Marrëveshja e Prespës për vlefshmërinë e dokumenteve dhe dokumenteve që kanë përdorim ndërkombëtar dhe përmbajnë emrin e vjetër kushtetues të shtetit.

Nga MPJ thonë se nuk ka nevojë të krijohet panik tek qytetarët, sidomos ata që do të gjenden jashtë vendit pas skadimit të këtij afati, përsërisin se do të mund të kthehen me dokumente udhëtimi.

“Një pjesë e qytetarëve në diasporë në panik këto ditë kanë pushtuar përfaqësitë diplomatike konsullore të Maqedonisë, veçanërisht në Gjermani, Zvicër dhe Itali, por edhe në vende të tjera, me frikën se për shkak të ndryshimit të dokumenteve mund të humbasin punën dhe lejet e përkohshme të qëndrimit”, njoftojnë nga MPB.

Ministria e Punëve të Jashtme apelon në vendet ku nuk ka përfaqësi diplomatike konsullore, që qytetarët të dorëzojnë aplikimet online dhe të marrin dokumentet e udhëtimit me postë.