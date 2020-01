Një pensioniste britanike është e vendosur të martohet me të dashurin e saj me origjinë egjiptiane, dhe pretendon se pavarësisht diferencës së tyre në moshë prej 45 vitesh, ai e bëri atë të ‘ndjehet përsëri si e virgjër’.

Iris Jones, 80 vjeç u njoh me 35-vjeçarin Mohamed Ahmed Irbriham në Facebook para se të fluturonte për në Kajro për ta kaluar lidhjen e tyre në një tjetër nivel.

Jones tha se seksi me të dashurin e saj e bëri atë që të “ndjehet përsëri si e virgjër”, dhe kërkuan që të martoheshin vetëm 4 ditë pas takimit të parë mes tyre, por nuk kishin dokumentat.

Iris,, tani është duke u përgatitur të fluturojë përsëri në Egjipt për të lidhur zyrtarisht martesën me Mohamed.

Ish-pastruesja u divorcua nga ish-burri i saj katër dekada më parë dhe dyshja kanë dy fëmijë Steve, 54 vjeç dhe Darren, 53 vjeç.

Iris thotë se Darren ka ngritur shqetësimin se djaloshi është i dhënë pas parave të saj, por ajo insiston se marrëdhënia e tyre është dashuri e vërtetë.

Ajo tha: “Nëse ai po martohet me mua për pasurinë time, ai do të zhgënjehet sepse unë jetoj me pension. Ai madje ka thënë se do të nënshkruajë një kontratëtë parakohshme ku do të deklarojë se nuk i intereson shtëpia ime. Kam kaluar vite duke bërë njerëz të tjerë të lumtur, tani thjesht dua të martohem me njeriun që dua para se të vdes.”

Iris jeton në një shtëpi njëkatëshe e cila vlen rreth 220,000 paund dhe jeton me një pension prej 200 £ në javë dhe përfitim të aftësisë së kufizuar.

Mohamed, nga Giza, pretendon se ai ishte i detyruar të linte punën e tij pasi shefi i tij refuzoi t’i jepte kohë pushimi që Iris ta vizitonte, dhe tashmë duket se është gati për jetën e re në Britani.