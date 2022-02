Nga 3156 teste të kryera 674 persona kanë rezultuar pozitiv me Kovid-19, prej tyre 352 në Shkup, 22 në Kumanovë, 44 në Manastir, 31 në Prilep, 12 në Tetovë, 27 në Kavadar, 33 në Veles e kështu me radhë. Në ndërkohë nga Instituti i Shëndetit Publik (ISHP) njoftojnë për 978 pacientë të shëruar dhe 21 të tjerë të cilët e kanë humbur betejën me Kovid-19, shkruan Alsat.