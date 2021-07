Ministria e Shëndetësisë në Maqedoni informon se prej sot fillon vaksinimi pa termin i qytetarëve, kundër COVID-19. Të gjithë ata të cilët duan të vaksinohen, por deri më tash nuk janë paraqitur, mund që pa termin të caktuar paraprakisht t’ju drejtohen pikave të vaksinimit në shtëpitë e shëndetit, spitale apo Poliklinika në qytetet e tyre.

Nëpër sallat e sportit nga sot do të bëhet rivaksinimi i atyre të cilët veçmë kanë pranuar dozën e parë. Në Shkup vaksinim pa termin do të ketë në Poliklinikën Jane Sandanski, Bukuresht dhe Çair, të cilët do punojnë nga ora 7.30 – 19.30 të mbrëmjes.

Prej sot do të hapet pikë e re vaksinimi edhe në Poliklinikën në Shuto Orizare. Nga nesër po ashtu fillon dhe vaksinimi i fëmijëve nga mosha 12 vjeçare. Në dispozicion për dozën e parë janë vaksinat Pfizer, Sinovak dhe Astra&Zeneca.

Me vaksinën Pfizer kryesisht vaksinohen fëmijët, shtatzënat dhe gjidhënëset, ndërsa me Astra&Zeneca qytetarët të cilët janë mbi 60 vjeç. Deri më tash me dy doza janë vaksinuar mbi 245.000 qytetarë.

Të dielën sipas Ministrisë së Shëndetësisë janë regjistruar 14 raste të reja me virusin korona. Nuk ka asnjë viktimë ndërsa dy persona janë shëruar. Raste aktive janë 184 persona.