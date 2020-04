Maqedoni

Filipçe: Koronavirusi me siguri do të përfundojë me ndonjë formë të imunitetit kolektiv

Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe në rrjetin social ‘Facebook’ tha se “coronavirusi me siguri do të përfundojë me ndonjë formë të imunitetit kolektiv” “Për momentin janë duke u grumbulluar shumë të dhëna, punohet në vaksinën, ndërsa deri atëherë do të jetë i pranishëm....