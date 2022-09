Pa dyshim, disa njerëz janë më të mirë se të tjerët kur bëhet fjalë për dashurinë. A ka lidhje me horoskopin? Shikoni cilat shenja veçojnë astrologët si më të mirat në shtrat…

Akrepi

Akrepat janë partnerë pasionantë dhe emocionalë. Akrepat janë një shenjë shumë intriguese dhe kur e sjellin misterin e tyre në shtrat, gjithçka bëhet edhe më emocionuese. Ata pëlqejnë të eksperimentojnë, janë dominues dhe kjo është ajo që i bën partnerë të shkëlqyer në shtrat.

Binjakët

Duke qenë se Binjakët konsiderohen si persona me një personalitet të veçantë, ata tregojnë një anë të nënshtruar dhe dominuese në shtrat. Ata kanë gjithmonë “mashtrime në mëngë”, u pëlqen të përdorin lodra seksi dhe nuk është kurrë e mërzitshme me to.

Luani

Luanët janë simpatikë dhe kanë një karizëm joshëse që mund të magjepsë këdo. Ata pëlqejnë paralojën intensive dhe është shumë e rëndësishme për ta që ta bëjnë partnerin të ndihet i veçantë në shtrat. Jo më kot, Luanët shihen si një shenjë shumë e sigurt.

Peshorja

Peshoret njihen për shijimin e rutinës, gjë që reflektohet dhe në marrëdhëniet intime. Peshoret janë të shkëlqyera në shtrat dhe dinë si ta kënaqin partnerin e tyre, si të plotësojnë të gjitha dëshirat e tyre. Me Peshoren, do të ndiheni shumë mirë.

Peshqit

Mund të habiteni nga dëshira seksuale e Peshqve sepse, pavarësisht pamjes së tyre të pafajshme, ata mund të jenë partnerë shumë të mirë në shtrat. Bashkëshortët e tyre emocionohen nga imagjinata e tyre në shtrat dhe mënyra se si ata sillen në këtë proces është aq romantike sa i josh të dashurit e tyre.