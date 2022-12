Ndërsa rritemi, kuptojmë se marrëdhëniet e dashurisë janë të vështira, kërkuese dhe të ndërlikuara, pothuajse po aq sa truri i femrës. Megjithatë, edhe ato janë të bukura, na bëjnë të lumtur dhe aq sa i refuzojmë ndonjëherë, kur më në fund vijnë i mirëpresim.

Një studim i fundit ka treguar se çdo marrëdhënie kalon në 5 faza bazë, përderisa kalon ciklin e saj dhe nuk përfundon papritur.

A mund të mendoni se cilat janë 5 fazat?

Faza e parë: Entuziazmi

Për shumicën është pjesa më e mirë e një marrëdhënieje, ajo eksitim i parë kur nevoja për kontakt shtohet dhe çdo gjë duket engjëllore. Më pas, rolin e parë e luajnë testosteroni dhe estrogjeni, të cilët na bëjnë të dëshirojmë të jemi vazhdimisht pranë partnerit.

Faza e dytë: Ndërtesa

Sipas neuropsikologëve, në fazën e dytë të marrëdhënies gjërat relaksohen dhe bëhet njohja më e thellë. Dopamina dhe adrenalina janë në kulmin e tyre dhe na bëjnë shumë të lumtur, thjesht pak më të ekuilibruar.

Faza e tretë: Intimiteti

Në fazën e tretë vjen pjekuria dhe intimiteti për të bërë diferencën. Pastaj fillojmë të mendojmë se ku po shkon kjo marrëdhënie, nëse ka të ardhme dhe nëse mund ta shohim veten në të në të ardhmen.

Faza e katërt: Ndershmëria

Në këtë fazë ne dalim ballë për ballë me gabimet e partnerit dhe ai ballë për ballë me tonat. Këtu hyn në lojë çështja e hapit të ardhshëm në marrëdhënie, me shumë marrëdhënie që përfundimisht përfundojnë përpara fazës tjetër.

Faza 5: Stabiliteti

Nëse i keni kapërcyer të gjitha fazat e mësipërme, arrini në të pestën, ku në thelb bëhet fjalë për pranim absolut. Oksitocina na bën të ndihemi më të bukur dhe më familjar dhe vazopresina, e cila aktivizon ato zona të trurit që na japin një ndjenjë mbrojtjeje dhe besimi , lirohet në trup. Tashmë të dy anëtarët e dinë se duan të jenë bashkë, pa mendime të dyta.