Mësoni gjithçka rreth superushqimeve që do t’ju ndihmojnë të jetoni një jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme. Devinder Bains, trajner personal dhe trajner i të ushqyerit ju jep disa këshilla tepër të vlefshme.

Mund të jetë në përmasa të vogla, por bizelet e kopshtit mbushin një grusht kur bëhet fjalë për ushqimin. Shtojini ato në mishin dhe pjatën tuaj, hidhni pak makarona, ose përdorini në një pjatë orizi për të bërë shoqërimin e përsosur. Ato nuk janë vetëm një bishtajore e ëmbël, por edhe super e lirë dhe e denjë, kur bëhet fjalë për shëndetin.

Të larta në proteina

Ka një arsye që bizelet janë shtylla kurrizore e shumicës së pluhurave të proteinave vegane, gjysma e një filxhani ka 4 gr proteina, trefishi i sasisë në të njëjtën sasi karrota. Aminoacidet, të cilat përbëjnë proteina, janë blloqet ndërtuese të nevojshme për gjithçka, nga forca e muskujve dhe kockave, struktura e hormoneve dhe enzimave, si dhe për përbërjen e lëkurës, gjakut dhe kërcit.

Shëndeti i përmirësuar i syve

Gjysmë filxhani bizele ka 35 për qind të sasisë ditore të kërkuar të vitaminës A, e cila është thelbësore për shikimin e mirë. Përdoret për të mbajtur korneën (mbulesën e jashtme të syrit) të pastër dhe është gjithashtu një përbërës i Rodopsinës, një proteinë në sy që ju ndihmon të shihni në kushte më të errëta.

Përfitoni nga tretja

Bizelet janë të mbushura me fibra që jo vetëm ju ndihmojnë të ndiheni më të ngopur për më gjatë, por gjithashtu kontribuojnë në bakteret e mira në zorrë, duke mbajtur larg bakteret e këqija. Bizelet përmbajnë fibra të patretshme, të cilat mund të ndihmojnë në kapsllëkun duke e bërë më të lehtë dhe të shpejtë hedhjen e mbeturinave. Edhe pse bizelet janë lidhur me zvogëlimin e rrezikut tuaj për të zhvilluar çështje të tilla si sindroma e zorrëve të irrituara, nëse tashmë keni gjendjen, është më mirë të mbani marrjen në minimum (jo më shumë se një të tretën e filxhanit).

Ulni rrezikun e kancerit

Kjo është kryesisht për shkak të përmbajtjes së lartë antioksidante, e cila lufton agjentët dëmtues në trup dhe zvogëlon inflamacionin. Bizelet janë gjithashtu të pasura me vitaminë K, e cila mund të luftojë kancerin e prostatës, si dhe përbërje të tjera bimore që mund të pengojnë rritjen e tumorit.

Parandalimi dhe kontrolli i diabetit

Bizelet janë të ulëta në indeksin glicemik (GI), që do të thotë se janë më pak si të ju japin thumba të sheqerit në gjak krahasuar me ushqimet me GI të lartë. Ato gjithashtu punojnë në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak, e cila është e rëndësishme për kontrollimin e diabetit. Bizelet gjithashtu përmbajnë magnez, vitamina K, A, C dhe vitamina B të cilat mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të diabetit