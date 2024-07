D.Gj (40) ka qenë në një marrëdhënie miqësore me një të afërm të njërit prej fëmijëve që ka qëndruar ndonjëherë aty, ndaj adoleshentët kanë mbërritur në adresën e specifikuar gjatë mbrëmjes dy ditë më parë.

Prokuroria thotë se D.Gj. dyshohet për krime të rënda kundër shëndetit të njerëzve dhe për ekspozim të tyre në rrezik, pasi u ka dhënë fëmijëve alkool të kombinuar me ilaçe dhe ka dëmtuar shëndetin e tyre.

“Më 11 korrik, derisa në shtëpinë e tij në mbrëmje qëndronin katër fëmijë të moshës 15 deri në 17 vjeç, i dyshuari ka shitur barna të dëmshme për shëndetin. Së bashku me fëmijët ka filluar të konsumojë alkool dhe gjatë mbrëmjes ka nxjerrë barnat “Tergatol 200 mg”, “Zapira 10 mg” dhe “Diazepam 5 mg”, të cilat i ka përdorur për t’u larguar nga varësia ndaj alkoolit dhe të cilën ua ofronte të miturve ta pinin për humor më të mirë. I ka dhënë të pinë një sasi të madhe të barnave në kombinim me alkool, edhe pse ishte në dijeni të pasojave të dëmshme që mund të ndodhin, duke i dëmtuar rëndë shëndetin”, thonë nga Prokuroria.

Në lidhje me lëndimet e fëmijëve, nga SPB Shkup njoftojnë se të miturit janë sjellë në gjendje gjysmë të vetëdijshme, me sjellje të pakontrollueshme, me ç’rast kanë thyer një pjesë të inventarit në dhomën e ndenjes ku kanë qëndruar dhe gjatë procesit kanë pësuar lëndime.

Të nesërmen pasdite, punonjësit e policisë gjetën fëmijët në shtëpinë e tij, pa ndjenja dhe në gjendje të rëndë shëndetësore. Ata janë transferuar me autoambulancë në Klinikën e Toksikologjisë, ku tek fëmijët është konstatuar nivele të larta të benzodiazepinave në gjak.

I dyshuari është ngritur më herët dhe i ka gjetur fëmijët të shtrirë në dhomën e ndenjjes në gjendje të rëndë shëndetësore, të cilën e kishte shkaktuar vetë më parë, por përkundër kësaj i la pa ndihmë.

Prokurori publik kompetent ka vlerësuar se janë plotësuar bazat ligjore dhe ka dorëzuar propozim në Gjykatën Themelore Penale Shkup për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit. Ministria e Brendshme njoftoi më herët se policia ka mbërritur pas denoncimit të 40-vjeçarit se është sulmuar nga një i mitur.