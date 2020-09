36 shkolla kanë kërkuar nga Ministria e arsimit mësim me prani fizike, prej tyre 21 shkolla fillore 15 shkolla të mesme. Afati për tu paraqitur është deri sot. Kështu u deklarua ministrja për arsim Milla Carovska. Ajo tha gjatë këtyre ditëve ka diskutuar se si do të zhvillohet arsimi i kombinuar por edhe mësimi online. Carsovska shtoi se ministria ka përgatitur platformë të re për mësim online e cila do të jetë praktike për nxënësit dhe mësimdhënësit.

