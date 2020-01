Meghan Markle, jo vetëm sepse është elokuente dhe mjaft bindëse, por edhe sepse duket që është e zgjuar dhe ka aftësi – le të jemi të vërtetë: të gjithë mund të mësonim disa gjëra prej saj.

Nga mësimet themelore të jetës deri tek rëndësia e luftës për të drejtat e grave, Dukesha e Sussex-it, shumë kohë para se të takohej me Princin Harry, ishte një personazh nga i cili mund të mësoje.

Shikoni disa nga shprehjet e fuqishme të Meghan. Kush e di? Ato mund t’ju frymëzojnë të fitoni besim, si edhe të guxoni si ajo, pse jo?

1.”Po, votimi i grave ka të bëjë me feminizmin, por feminizmi ka të bëjë me drejtësinë”.

2.“Bëj të gjitha gjërat që të gëzojnë me shumë dashuri. Pranoje dhe njihe trupin tënd dhe gjithçka që të bën të ndihesh mirë.”

3.”Sa më shumë të rritesh në moshë, aq më shumë rehat do të ndihesh me lëkurën dhe më shumë “Jo” do të përdorësh ndaj ndërhyrjeve… Gjithashtu, kam kuptuar se të thuash “Jo” është po aq e rëndësishme sa edhe të thuash “Po”. Është diçka që, mendoj, vjen me moshën dhe vërtet ke një vlerësim tjetër për veten. Vetëm atëherë bën shumë ndryshime duke u nisur nga ky fakt.”

4.“Ndërtimi i një skuadre të fortë rreth vetes dhe të qenit në gjendje të komunikoni vërtet me ta është pjesë e asaj që do t’ju çojë një nivel më të lartë suksesi “.

5.”Merrini gjërat me seriozitet dhe gjeni ekuilibër brenda jetës suaj. Në pushimin e drekës, merrni pak ajër të pastër. Nuk keni pse ta bëni jetën punën tuaj. Unë duhet ta gjej atë ekuilibër për veten… Mendoj se edhe ju duhet të gjeni kohë për veten, në mënyrë që puna të mos bëhet fundi i të gjithave”.

6.“Duhet ta dini gjithmonë kur është mjaftueshëm – një mantër, që tani është futur aq thellë brenda meje, saqë asnjë ditë nuk kalon pa e dëgjuar, ka nisur të bërtasë në kokën time. Pesë kilogramë të humbur nuk do t’ju bëjnë më të lumtur, më shumë grim nuk do t’ju bëjnë më të bukur se thënia ikonike nga Jerry Maguire, “Ti më plotëson”, sinqerisht, nuk është e vërtetë. Ndihu e plotësuar me ose pa një partner. Je mjaftueshëm ashtu siç je “.

7.”Mos i kushto as pesë minuta diçkaje që nuk vlen edhe nëse i kushton 5 vjet…”

8.”Ne thjesht duhet të jemi më të sjellshëm me veten. Nëse do ta trajtonim veten ashtu siç bëjmë me shoqen tonë të ngushtë, a mund ta imagjinoni se sa më të mirë do ishim?”

9.”Prezantojeni veten siç jeni … Krijoni identitetin që dëshironi për veten tuaj.”

10.“Të gjithë duhet të kenë mundësi të marrin arsimimin që dëshirojnë, por më e rëndësishmja, arsimi që kanë të drejtë të kenë. Për gratë dhe vajzat në vendet në zhvillim, kjo është thelbësore.”

11.”Kur vajzave u jepen mjetet e duhura për të pasur sukses, ato mund të krijojnë të ardhme të pabesueshme, jo vetëm për veten, por edhe për ata që i rrethojnë”.

12.“Me famën vjen mundësia, por gjithashtu edhe përgjegjësia – të mbrosh dhe të ndash, të përqendrohesh më pak në vitrina dhe më shumë në nxitjen e modelit. Dhe, nëse je mjaft me fat, do të frymëzosh”.

13.”Mund të jesh një grua që dëshiron të duket mirë dhe akoma të qëndrojë në këmbë për barazinë e grave”.

14.”Mendoj se pjesa më e madhe e të qenit një shefe në zyrë, në shtëpi, apo kudo tjetër që shkon, është vetëm të dish vlerën e vetes. Është e rëndësishme të tregosh aftësitë intelektuale, edhe nëse je duke mprehur majën e lapsit.”

15.“Nëse ka pasur një gabim, nëse ka mungesë drejtësie dhe ka një pabarazi, atëherë dikush duhet të thotë diçka. Dhe pse jo unë?”