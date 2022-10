13.6 milionë fëmijë në botë në rrezik nga kequshqyerja

Covid, lufta në Ukrainë dhe fenomenet ekstreme klimatike kanë kontribuar në vdekjen e popullatës botërore duke e zhytur atë në urgjencën më serioze ushqimore të shekullit të 21-të që po prek veçanërisht më të vegjlit. Është ky raporti më i fundit i Save the Children, sipas të cilit mesatarisht, çdo vit në mbarë botën, 1 milion fëmijë nën 5 vjeç vdesin nga kequshqyerja, por aktualisht 13.6 milionë të tjerë rrezikojnë jetën nga forma më akute dhe e rëndë e tij.

Me rastin e Ditës Botërore të Ushqimit, Save the Children nisi fushatën për mbledhjen e fondeve “Uria emergjente” për kequshqyerjen dhe nisi një peticion për t’i kërkuar qeverive investime të mëtejshme për të parandaluar emergjencat dhe për të forcuar komunitetet lokale ndaj krizave të ardhshme.

Për shkak të emergjencës së rëndë ushqimore, deri në fund të vitit 2022, të paktën 222 milionë njerëz në 53 zona të botës mund të përballen me urinë kritike, numri më i lartë që nga fillimi i sondazheve, dhe 45 milionë në 37 vende janë në prag të urisë. Përveç kësaj, 970,000 njerëz tashmë po përballen me kushte të ngjashme me urinë në 5 vende, Somali, Sudanin e Jugut, Afganistan, Etiopi dhe Jemen, thotë Save the Children. /a2news.al/