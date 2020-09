Zëvendëskryeministri i parë dhe Ministër për Sistem Politik dhe

Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, z.Artan Grubi e realizoi sot takimin e

parë me Ambasadoren e Republikës Federale të Gjermanisë znj. Anke

Holstein.

Ambasadorja Holstein, e uroi z.Grubi për formimin e qeverisë dhe për

postin të cilin ai do ta ushtrojë duke i dëshiruar sukses në realizimin

e synimeve.

Znj.Holstein gjatë takimit me zëvendëskryeministrin e parë z.Artan Grubi

nuk mbeti pa përmendur edhe rëndësinë e qeverisë për të menaxhuar

situata të krizave siç është kjo tani me COVID-19.

Znj. Holstein gjithashtu potencoi se Berlini zyrtar do të përkrahë

Maqedoninë e Veriut në rrugën e saj evropiane dhe në zbatimin e

reformave që nevojiten në realizimin e këtij qëllimi, përfshirë edhe

çeljen e negociatave për anëtarësim.

Nga ana e tij zëvendëskryeministri i parë z.Artan Grubi falënderoi

ambasadoren gjermane për urimet e sinqerta dhe përkrahjen e vazhdueshme

të shtetit gjerman, duke nënvizuar këtu se Qeveria e re e Maqedonisë së

Veriut vazhdon të mbetet e përkushtuar në rrugën e saj drejt Bashkimit

Evropian dhe zbatimin e reformave, në veçanti në sferën e drejtësisë.

Grubi para ambasadores gjermane gjithashtu përsëriti qëndrimin se në

vend duhet të mbizotërojë harmoni politike funksionale me qëllim që të

merren vendime të drejta dhe të mira të cilat do të shfaqin një fytyrë

të re të qeverisjes. Ai gjithashtu tha se kjo garniturë e re qeveritare

do të bëj të pamundurën që njëherë e mirë të çrrënjos korrupsionin.

Z.Grubi gjatë takimit me ambasadoren gjermane premtoi se si

zëvendëskryeministër i parë dhe Ministër për Sistem Politik dhe

Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive do të punojë për raporte të mira

ndëretnike dhe kohezion shoqëror për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së

Veriut.

Bashkëbiseduesit, znj.Holstein dhe z.Grubi shkëmbyen mendime edhe për

tema tjera politike në vend dhe rajon.