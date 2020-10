Në mbledhjen e stome të Këshillit Federal zviceran është vendosur për marrje masash më të ashpra dhe të cilat do të vlejnë në të gjithë Zvicrën, me qëllim të kontrollit më të madh të përhapjes së koronavirusit. Shumica e masave do të aplikohen nga e enjtja, 29 tetor, përcjell Shtegu.

Belgjika, Republika Çeke, Andorra dhe Armenia: Këshilli Federal tani i klasifikon vetëm këto katër vende si dhe tre zona në Francë, si rajone në rrezik në lidhje me koronavirusin. Qeveria ka ndryshuar kriteret e saj. Ndërsa në këtë listë nuk janë shtetet ballkanike, ndër të cilat Maqedonia e Veriut, Kosova, etj.

Nga kjo e enjte, pra nesër, shtyhet detyrimi për të mbajtur maskë. Maska tani do të jetë e detyrueshme në ambiente të jashtme të mjediseve dhe institucioneve të tilla si dyqane, teatro, kinema, salla koncertesh, restorante, bare, si dhe tregje.

Përveç kësaj, një maskë duhet të mbahet në zona shumë të frekuentuara për këmbësorë dhe kudo që përqendrimi i njerëzve nuk lejon që të respektohen distancat e nevojshme. Fëmijët deri në moshën dymbëdhjetëvjeçare përjashtohen nga detyrimi për të mbajtur maskë.

Baret dhe restorantet duhet të mbyllin dyert e tyre nga ora 23:00 deri në 06.00 të mëngjesit. Tavolinat nuk mund të strehojnë më shumë se katër persona, përveç nëse ata janë prindër me fëmijët e tyre.