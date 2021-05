Dje u njoftuan 10 finalistët e parë. Ata janë si më poshtë:

Ndërsa sonte pritet të shpallen finalistët e tjerë.

Kënga “Karma”

Zoti nuk ma fal Jeta si në përrallë, Më kish’ llastuar. Lart në qiell, si një yll, Jetoja unë… Qeshja si e marrë Kur ti rënkoje. E pashpirt, vetëm veten doja shumë. Zoti nuk ma fal Bota mbi mua ra. Më ike ti, më ikën miqtë, As dritë nuk ka. Zoti nuk ma faaal. Thirra po zë nuk kam Lotët mbledh në dorë, të ndryshkur janë. Sa të kërkoja nëpër zemra bosh, Dhe e kuptoja asgjë nuk më josh E vetme jam… Po, e vetme jam. Kur unë rënkoja, qeshje si i marrë. E meritoja unë të hiqem zvarrë Fajtore jam… Po fajtore jam Zoti nuk ma fal Bota mbi mua ra. Më ike ti, më ikën miqtë, As dritë nuk ka. Zoti nuk ma faaal. Thirra po zë nuk kam Lotët mbledh në dorë, të ndryshkur janë. Zoti nuk ma fal Bota mbi mua ra. Më ike ti, më ikën miqtë, As dritë nuk ka. Zoti nuk ma faaal. Thirra po zë nuk kam Lotët mbledh në dorë, të ndryshkur janë.