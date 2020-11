NJOFTIM

ZPKRMV Grubi sot me datë 25.11.2020, do të vizitojë Prishtinën dhe me këtë rast do të zhvillojë një takim pune me zëvendëskryeministren e Republikës së Kosovës, znj. Albulena Balaj-Halimaj.

Pas takimit do të ketë konferencë për media.

Vendi: Ndërtesa e Qeverisë së Republikës së Kosovës