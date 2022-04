Presidenti ukrainas, Volodomyr Zelenksy e ka nisur fjalimin e tij këtë të martë në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, duke kujtuar viktimat e ndjera të masakrës së Buchës.

Në një lidhje me video, Zelensky kujtoi të gjithë civilët ukrainas të cilët u torturuan dhe më pas u branë nga ushtarët rusë. Ai tha se ata nuk lanë asnjë gjë pa bërë, madje nuk krusyen as përdhunimet e grave në sy të fëmijëve.

“Gjithçka në kujtesën e civilëve që vdiqën, të cilët u qëlluan dhe u vranë pas torturës. Disa prej tyre u pushkatuan në rrugë, të tjerët u hodhën në puse, kështu që vdesin, janë në vuajtje, u vranë në banesat e tyre, shtëpitë e hedhura në erë me granata. Civilët u shtypën nga tanket teksa ishin ulur në makinat e tyre në mes të rrugës vetëm për qejfin e tyre. Ata prenë gjymtyrët, prenë fytin e tyre. Gratë u përdhunuan dhe u vranë në sy të fëmijëve të tyre. Nuk ka asnjë krim të vetëm që nuk do ta kryenin. Dje u ktheva nga qyteti ynë Bucha, i çliruar së fundmi nga trupat ruse jo shumë larg Kievit. Pra, nuk ka asnjë krim të vetëm që ata nuk do ta kryenin. Ushtria ruse kërkoi dhe vrau me qëllim këdo që i shërbente vendit tonë. Ata vranë, qëlluan dhe vranë gra jashtë shtëpive të tyre kur thjesht u përpoqën të thërrisnin dikë që ishte gjallë, ata vranë familje të tëra, të rritur dhe fëmijë. Ata u përpoqën të digjnin edhe trupat.”

Mbledhja e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nisi pak më parë, ku po diskutohet lufta në Ukrainë. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres dhe nënsekretarja Rosemary DiCarlo, dënuan ashpër luftën, duke e quajtur të turpshme dhe mizore nga ana e