Sektori për Punë të Brendshme Tetovë, ka zbardhur plotësisht rastin me videoklipin e publikuar më 15 janar të këtij viti, në rrjetin social “Tik-tok”, në të cilin shihet një person i cili tregon Legitimacion zyrtarë të identifikimit në një pikë pagese dhe me automjetin e tij ,,Mercedes“ me targa të Gostivarit kalon pa paguar një taksën rrugore. Bëhet fjalë për 32-vjeçarin M.Z. nga Zhelina e Tetovës, me të cilin dje (19-janar) është realizuar bisedë zyrtare në Stacion Policor, kurse pas dokumentimit të plotë të çështjes, do të përgatitet parashtresë adekuate.

Personi M.Z. nuk është i punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, siç ishte publikuar nëpër disa mediume.

