Kryeministri Zoran Zaev në lidhje me zgjidhjet e propozuara të Ministrit të Punëve të Jashtme të Portugalisë Augusto Santos Silva dhe Komisionerit Evropian për Politikën e Fqinjësisë Oliver Varhelyi thotë se ato kanë bazë të mirë për heqjen e pengesave për të hapur negociatat me një zgjidhje që nuk prek çështjet e identitetit maqedonas dhe ata janë të bindur se është gjithashtu e pranueshme për pozicionet thelbësore të Bullgarisë, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Në takimin në Klubin e Parlamentarëve, Ministri i Punëve të Jashtme të Portugalisë Silva dhe Komisioneri Evropian Varhelyi prezantuan zgjidhjet e propozuara për të kapërcyer problemin midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë, të cilat synojnë të zhbllokojnë hapjen e negociatave me BE duke mbajtur konferencën e parë ndërqeveritare.

“Ministri i Punëve të Jashtme të Portugalisë Silva dhe Komisioneri Evropian Varhelyi miratuan sot një projekt zgjidhje që synon tejkalimin e problemit midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Bullgarisë. Me këtë rast, unë do të doja të falënderoja të dy ju, Ministrin Silva, Komisionerin e BE-së Varhelyi, për profesionalizmin, përkushtimin dhe vendosmërinë tuaj për të ndihmuar Maqedoninë e Veriut, Bullgarinë, të gjithë Ballkanin Perëndimor, dhe kështu të gjithë Evropën, të gjithë së bashku për të vazhduar në rrugën e përparimit dhe prosperitetit.

Unë, me ekipin në Qeveri të ngarkuar me këto negociata, kryesisht me zv. kryeministrin për Çështjet Evropiane Nikolla Dimitrov dhe Ministrin e Punëve të Jashtme Bujar Osmani, do të shqyrtoj seriozisht dhe me përgjegjësi të gjitha detajet e zgjidhjes së propozuar. Është e rëndësishme që në këtë moment ne mund të themi qartë dhe me përgjegjësi se propozimi është një bazë e mirë për arritjen e një zgjidhjeje të problemit, një zgjidhje që do të heqë të gjitha pengesat dhe negociatat e hapura duke mbajtur konferencën e parë ndërqeveritare për Maqedoninë e Veriut”, tha Zaev.