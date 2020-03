Kreu i LSDM-së, Zoran Zaev në konferencën e sotme për shtyp duke komentuar raportin pozitiv të KE-së për Maqedoninë e Veriut theksoi se është radha që Evropa të përmirësojë gabimin dhe të jep datë për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në BE.

“Jemi të përgatitur për fillimin e bisedimeve. Duhet të mundësojmë vazhdimi të vendimeve të zgjuara dhe të guximshme. Duhet së bashku të vazhdojmë, në mënyrë që deri më 2024 të hapim 80% të kapitujve me BE-në. Ne për 6 vite do të përfundojmë bisedimet me BE-në”-tha mes tjerash Zaev.