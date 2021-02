Zgjedhje të parakohshme parlamentare nuk do të ketë, tha sot kryeministri Zoran Zaev. Siç u shpreh ai vendi ka kaluar disa cikle të zgjedhjeve të parakohshme dhe se tani është koha të fokusohemi tek ekonomia. Ndërkohë për komentin e djeshëm të liderit opozitar Mickoski se nga Muri Kinez dhe hëna duken zgjedhjet e parakohshme, Zaev tha: “Nuk e di se cilët kozmonaut shohin nga hëna se si ajo do të ndodh, por unë theksoj se zgjedhje të parakohshme parlamentare nuk do të ketë për shkak se nuk sjellin asgjë të mirë për shtetin. Edhe sikur të ketë, ato asgjë nuk do të ndryshojnë”, tha Zaev.