Kryeministri Zoran Zaev sot tha se “nga të gjithë ne varet se si do të jetë bota pas coronavirusit, por tani e kemi mundësinë të cilën nuk ta lëshojmë për ta bërë më të mirë’.

“Bota ballafaqohen me një armik të përbashkët i cili për pak kohë dëshmoi se nuk njeh kufi. Me të drejtë, qytetarët kthyen kokën drejt liderëve me pritje se do të gjejmë zgjidhje të shpejta dhe efikase”, shkruan Zaev.

Ai theksoi se ka pasur fjalim në Forumin e Parisit për faqe që sivjet në mënyrë digjitale mbahet nëpërmjet video-konferencë për shkak të pandemisë.

“Për çdo ditë përpiqemi të gjejmë përgjigje për krizën e që duhet bashkërisht ta tejkalojmë. Këtu jemi të gjtihë bashkërisht për të shkëmbyer ide dhe praktikat më të mira në lidhje me këtë sfidë”, tha zaev.

Ai po ashtu theksoi se presidenti francez, Emmaniel Macron në fjalimin e tij ka theksuar se botës si asnjëherë më parë i duhet konsensus si në çështjen e pandemisë, terrorizmit dhe ndryshimeve klimatike.