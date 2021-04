Kryeministri Zoran Zaev, në emër të tij dhe në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, uron të gjithë besimtarët e Kishës Katolike dhe të gjithë besimtarët e konfesioneve Protestante në vendin tonë që e festojnë sot, festën e madhe të krishterë – Pashkët.

“Në një kohë kur e gjithë bota po përballet me një gjendje të rëndë, dhe këtë vit ne festojmë një nga festat më të ndritshme me kufizimet e sjella nga pandemia COVID-19.

Në festën e shpëtimit dhe jetës së re, le të kujtojmë nevojën për të qenë besimtarë të denjë dhe njerëz të ndershëm dhe përmes modestisë sonë të bëjmë vetësakrifikim për të mirën e të gjithëve, duke mbrojtur veten dhe shëndetin e të tjerëve.

Është drita e kësaj feste në këto momente dramatike për njerëzimin, na inkurajon të rishikojmë, të krijojmë vepra të mira dhe të tregojmë mirëkuptim me njëri-tjetrin, të jemi të mirë me familjet tona, fqinjët dhe miqtë dhe me vendin tonë në tërësi”, deklaroi Zaev.