Kryeministri Zoran Zaev këtë pasdite gjatë samitit të NATO-s u takua me Presidentin e SHBA Joseph Biden, për të cilin ishte takimi i parë i udhëheqjes në Aleancë që nga marrja e detyrës. Zoran Zaev ftoi Biden për vizitë në Maqedoninë e Veriut.

Kryeministri Zaev zbuloi se ai kishte një takim të shkurtër por domethënës me Presidentin e ri të SHBA, nga i cili mori mesazhe inkurajuese dhe një njoftim për një vizitë në Ballkanin Perëndimor.

– Unë gjithashtu u takova me presidentin Biden, ne patëm mundësinë për të biseduar, bisedimet ishin së pari për lidhjen tonë energjetike, të cilën ne po e bëjmë së bashku përmes projektit Alexandropoli, është një projekt amerikano-grek-maqedonas, por ne gjithashtu biseduam për vizitë në Ballkanin Perëndimor. Kam shfrytëzuar rastin për ta ftuar, natyrisht ai komentoi pozitivisht, duke më thënë se ai e njeh Ballkanin Perëndimor, ka punuar për Ballkanin Perëndimor, ka mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe sigurisht që do të planifikojë një vizitë në axhendën e tij. Ishte pozitive që ai u informua menjëherë dhe menjëherë u përgëzua për anëtarësimin tonë në NATO, tha Zaev.

– Biseda ishte vërtet e këndshme si vende partnere strategjike në fushën e vlerave, demokracisë, përparimit të gjithçkaje që do të thotë jetë cilësore këtu në Maqedoninë e Veriut. Sepse Amerika me të vërtetë bëri gjithë këto 30 vjet pavarësi në mbështetjen tonë, dhe është e rëndësishme për mua dhe njerëzit tanë të vazhdojmë atë mbështetje. Jam i kënaqur që patëm mundësinë të diskutojmë me të për tema kaq të rëndësishme që janë preokupim si i Amerikës ashtu edhe i Evropës, megjithëse nuk jemi anëtare të BE-së, besoj se ata të gjithë na shohin njësoj, në fakt, President Biden e tregoi këtë përmes bisedimeve, tha Kryeministri.

Kryeministri pati një seri takimesh të tjera bilaterale me udhëheqësit e vendeve anëtare të NATO-s në këtë samit, i cili është i pari për Maqedoninë e Veriut pasi është një anëtare e plotë e Aleancës.

Zaev adreson tema të tjera kryesore që prekin Maqedoninë e Veriut dhe të cilat u diskutuan në këtë samit, duke përfshirë marrëdhëniet me Kinën, por gjithashtu takimin me presidentin bullgar Rumen Radev dhe perspektivat e Sofjes deri më 22 qershor për tu ngritur veton e saj në fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian.