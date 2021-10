Maqedoni

Priten masa të reja kundër coronavirusit në Maqedoni

Edhe pse nuk pritet valë e re e coronavirusit dhe trysni ndaj spitaleve të Maqedonisë, nuk përjashtohet as mundësia që vaksinimi të jetë i detyrueshëm edhe pse nuk është menduar deri tani. Gjendja me virusin vazhdimisht ndiqet nga autoritetet e vendit dhe në varësi se si shkon do të ndërmerren...