“Besoj se deri në fund të javës do ti përfundojmë bisedimet me kandidatët potencial për zëvendësministra që të mund t’i ,dërgoj në Kuvend për miratim. Më vjen keq se një numër i madh i njerëzve kualitativ nuk pranojnë postet e këtilla sepse në sektorin privat marrin paga shumë më të mëdha”, tha Zaev i cili njëherit brenda javës premtoj edhe zgjidhje me Komisionet Kuvendore.

Kryeministri komentoi edhe protestat e paralajmëruara të liderit opozitarë, Hristijan Micksoki duke nënvizuar se kjo është e drejtë demokratike, por nuk e sheh të arsyeshme se pse opozita nuk i dha kohë dhe hapësirë qeverisë së re për të dëshmuar kapacitete e saja në praktike. Megjithatë Zaev tha se kjo është e drejtë e tyre demokratike.