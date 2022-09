Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, sot realizoi takim me Delegacionin e eurodeputetëve të të Gjelbërve/Aleanca e Lirë Evropiane (EFA) të Parlamentit Evropian në përbërje: Tineke Strik, eurodeputete nga Holanda, Raportuese në hije dhe zëdhënëse për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Rajnhard Butikofer, eurodeputet nga Republika Federale e Gjermanisë.

Duke shprehur kënaqësi për takimin e sërishëm, Kryetari Xhaferi falënderoi për bashkëpunimin e shkëlqyer dhe mbështetjen e vazhdueshme të Parlamentit Evropian për eurointegrimet e RMV-së.

“Nga ana e tij, theks i veçantë u vu mbi rrugën e vështirë që qytetarët dhe politikanët e kaluan për të realizuar të dy qëllimet strategjike, anëtarësimin në NATO dhe BE, prej të cilëve njëri tani më është realitet ndërsa për tjetrin në korrik të këtij viti më në fund hymë në fazën e fundit të aderimit. Kryetari Xhaferi i informoi bashkëbiseduesit për aktivitetet e institucioneve shtetërore për mbështetjen e institucioneve të Ukrainës dhe bashkëngjitjen në sanksionet ndaj Federatës Ruse, si edhe për vizitën e tij në Ukrainë dhe takimet me përfaqësuesit e kreut shtetëror të vendit”.

“Znj. Strik e përshëndeti realizimin e takimit të sotëm, duke theksuar se delegacioni në përbërjen e të cilit është edhe vetë, e ka vizituar Republikën e Maqedonisë së Veriut disa herë dhe është miku i saj pa rezervë dhe veçanërisht gëzohet për fillimin e negociatave për anëtarësim në BE”.

“Njëherazi e shprehu depresionin e tyre për ndotjen e procesit të eurointegrimit me çështje historike dhe bilaterale, duke sugjeruar se partia e tyre do të bëjë gjithçka në fuqinë e tyre për të pastruar procesin, sepse vendi meriton trajtim të barabartë dhe anëtarësim në pajtim me kriteret e Kopenhagës. Kolegu i saj Butikofer interesohej për procesin e ndryshimeve kushtetuese dhe për modelin zgjedhor të vendit, reformimi i të cilit do të mundësonte kushte korrekte për partitë më të vogla politike dhe përfaqësimin e tyre në Kuvend”, thuhet në njoftimin e Kuvendit për takimin e Xhaferit me eurodeputetët.