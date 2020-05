Maqedonia është rekorder në rajon sipas personave të vdekur nga Kovid-19.

Këto të dhëna flasin vetëm se Zoran Zaev, LSDM-ja dhe Filipçe në vend që të fokusohen në masat shëndetësore, shikojnë si ta shpëtojnë karrierën politike.

Në 24 orët e fundit në Maqedoni janë regjistruar gjithsej 20 raste të të infektuarve dhe një viktimë nga koronavirusi.

Nëse krahasojmë, Kroacia në 24 orët e fundit nuk ka të infektuar me koronavirus, ndërsa Shqipëria ka 8 të infektuar me Kovid-19.

Në Republikën e Maqedonisë numri është dukshëm më i madh i të infektuarve tek ne ka arritur 1.941, ndërsa numri i i viktimave është 113.

Numrat keqësohen çdo 24 orë, ndërsa nëse krahasohet me shtet përafërsisht me numër të njëjtë të banorëve si Sllovenia, Maqedonia ka me të vërtetë numër të keq. Sllovenia në konkludim me 21 majin ka kryer 73.742 testime, ndërsa Maqedonia për atë periudhë ka 24.018.

Sipas hartës e cila është publikuar, Maqedonia ka indeks më të lartë sipas vdekshmërisë në rajon. Ndërsa ne jemi në majë, LSDM-ja dhe Zaev janë të gatshëm me çdo kusht të shpejtojnë për zgjedhje.

Maqedonia është në majë sipas të të infektuarve në një milionë banorë. Maqedonia është në fund sipas numrit të testeve të cilat po bëhen.

Me LSDM-në dhe Zaevin të vetmit kemi marrë regjim hibrid, paaftësi, krim dhe varfësi.