Koalicioni opozitar VLEN, ka akuzuar kandidatin presidenciat të “Frontit Evropian”, Bujar Osmanin për përfshirje në disa skandale korruptive.

Më poshtë mund ta lexoni të plotë reagimin e VLEN-it:

Derisa po zhvillohet kjo fushatë zgjedhore, kur oponentët tanë vazhdimisht bërtasin kundër Rusisë, duke aktruar aleancat perëndimore, sot jemi këtu që t’ia kujtojmë opinionit se kush ku është dhe çfarë fsheh nën flamurin europian.

Për neve mbetet shqetësim brenga e Vuçiqit për BDI-në dhe Ali Ahmetin, sepse derisa ata nuk kanë dhënë asnjë shpjegim për këtë, kjo për ne nënkupton se Serbia, si aleat i Rusisë, ka lidhje të thella në BDI.

Ndërkaq, më shumë se kaq, janë edhe disa biznese të dyshimta të kësaj partie që na i rrisin dyshimet.

Meqë opinioni mund të ketë harruar, ne duam të kujtojmë se pikërisht Bujar Osmani, si ministër i Shëndetësisë në qeverinë e Nikolla Gruevskit, në vitet 2008-2011, është akuzuar në procesin gjyqësor “Pacienti”, ku ai dyshohet për korrupsion dhe favorizim në furnizime publike të një kompanie bullgare nga Bllagoevgradi, së cilës i ka lëshuar 6.5 milionë euro.

Por, Bujar Osmani këtë huq të korrupsionit me tenderë nuk e ka harruar asnjëherë. Kështu, duke qenë në detyrën e kryesimit të OSBE-së, Bujar Osmani i ka dhënë kompanisë donatore të BDI-së, “EUROVIA”, një tender me vlerë prej 1.8 milionë euro, ndërsa po ashtu për këtë samit Bujar Osmani ka realizuar një tender tjetër për makina me çmime dhjetë herë më të larta, duke i dhënë kompanisë “ABC RENT A CAR” 1 milion euro.

Madje, për çudi, kjo kompani vazhdimisht fiton tenderë në tre vitet e fundit te Bujar Osmani.

Sikur të mos mjaftonin vetëm këto, Bujar Osmani ia ka dhënë dy tenderë në vlerë prej 150 mijë euro edhe kompanisë “ARBËRIA”, e cila po ashtu është donatore e BDI-së.

Dhe, kapaku i krejt korrupsionit të Bujar Osmanit është tenderi për kompaninë “EUROINVEST MEDIU” nga Zajazi i Ali Ahmetit, së cilës Bujar Osmani ia ka dhënë një tender në vlerë prej 800 mijë euro.

Ky është kandidati i Frontit Europian, që shtiret se po e lufton Rusinë dhe po e mbron Europën, ndërsa të vetmen gjë që e ka për t’u mburrur është korrupsioni.

Sidoqoftë, atij dhe partisë së tij i kanë mbetur edhe pak ditë deri në përjashtimin nga skena, për t’ia hapur rrugën një opsioni proeruopian dhe të pakorruptuar. Prandaj, ia VLEN!