Rreth 255 mijë nxënës të shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoni, nisin sot vitin shkollor 2022/2023, në të cilin pas dy vitesh pandemie do të nisë mësimi pa protokolle anti-Covid dhe maska ​​mbrojtëse.

Për nxënësit e klasave të para, të dyta, të katërta dhe të pesta janë përgatitur planprograme të reja për lëndët, sipas Konceptit për Arsimin Bazë, i cili është zbatuar me faza që nga viti i kaluar dhe sipas planit duhet të përfundojë në pesë vjet në të gjithë arsimin nëntëvjeçar.

Tekstet sipas planprogrameve të reja janë në faza të ndryshme të miratimit dhe deri në marrjen e tyre nxënësit e këtyre klasave do të mësojnë nga materialet përkatëse në të cilat janë shtjelluar përmbajtjet e tremujorit të parë.

Ministri Jeton Shaqiri dje në një konferencë për media theksoi se Ministria e Arsimit dhe Kulturës është shumë më e përgatitur se vitet e kaluara, sepse në ditën e parë të shkollës të gjithë nxënësit do të kenë materiale mësimore për të parën, të dytën, të katërtin dhe të pestën dhe tekstet për pjesën tjetër të klasave fillore dhe të mesme.

Mësuesit, nga ana tjetër, do të kenë rritje 15 për qind me pagën për muajin shtator, të rënë dakord mes Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës pas grevës së organizuar në pranverë.

Sindikata e Pavarur për Arsim, Shkencë dhe Kulturë dje shpalli marrëveshjen e nënshkruar për paga më të larta në arsimin fillor dhe të mesëm.

Dialogu me sindikatat, siç tha Shaqiri, do të vazhdojë me definimin dhe nënshkrimin e marrëveshjeve të reja kolektive për arsimin fillor dhe të mesëm, si dhe për politikat për përmirësimin e cilësisë së arsimit.

“Rreth 32.500 punonjës, nga të cilët 25.000 mësues, marrin motivim shtesë për punë dhe investim personal në përmirësimin e cilësisë së sistemit arsimor kombëtar. Bashkë me rritjen e mëparshme prej 21 për qind, punonjësit e arsimit marrin mbështetjen më të lartë historikisht”, tha Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Pas dy viteve akademike në të cilat organizimi i mësimdhënies u kushtëzua nga situata epidemiologjike me Covid-19, sistemi arsimor në këtë vit akademik do të përballet me sfidën e përballimit të krizës energjetike.

Qeveria detyroi institucionet shtetërore të reduktojnë konsumin e energjisë elektrike dhe ngrohjes.

Në pyetjen e një gazetari për planin për ngrohjen e shkollave, Shaqiri dje është përgjigjur se më e rëndësishmja është që ato të mbeten të hapura dhe se në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës është krijuar një grup punues për koordinim me ministritë e ekonomisë dhe të ekonomisë financave dhe institucioneve tjera kompetente.

“Pres që ne të kemi shkolla të hapura, të bashkëpunojmë mirë, qeveria qendrore me pushtetin vendor, t’i menaxhojë mirë shkollat ​​dhe më e rëndësishmja, të jenë të hapura”, tha ministri Shaqiri.