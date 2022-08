Dubai është “goditur” nga një stuhi rëre disa ditë më parë.

Autoritetet kombëtare kanë paralajmëruar njerëzit që të mbajnë maska jashtë ose të qëndrojnë në shtëpi nëse munden.

Policia gjithashtu i ka bërë thirrje që të kenë kujdes në trafik, ndërsa disa avionë devijuan fluturimet e tyre.

Një video e cila tregon fuqinë e natyrës është publikuar në rrjetet sociale.

Në video duket stuhia e rërës e cila ngrihet krejt papritur në qiell dhe më pas qyteti “zhduket” plotësisht në pluhur./Abcnews.al/

Sandstorm in #Dubai

The storm passed through the UAE on Sunday. pic.twitter.com/froiSheEGR

— NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2022