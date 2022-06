Josep Borrell, Përfaqësues i Lartë i Bashkimit Evropian për Punë të Jashtme dhe Politikë të Sigurisë, njëherazi zëvendës president i Komisionit Evropian, është shprehur se vendet e Ballkanit Perëndimor janë tashmë në atë rrugë dhe BE-ja gjithashtu ka ripërsëritur angazhimin ndaj BE.

Borrell shprehet se pas 2 vitesh e gjysmë eksperiencash duke u përballur me situata të tilla, është koha që të rishikohet procesi i vendimmarrjes.

Deklarata e plotë e Borrell:

Zgjerimi i BE-së është kthyer lart në axhendë dhe me të drejtë. Javën e kaluar, Këshilli Evropian vendosi që e ardhmja e Ukrainës, Moldavisë dhe Gjeorgjisë qëndron në BE. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë tashmë në atë rrugë dhe BE-ja gjithashtu ka ripërsëritur angazhimin ndaj BE. Ndërsa ne rigjallërojme zgjerimin e BE-së, ne duhet të bëjmë një përpjekje të ngjashme për të reformuar BE-në dhe vendimmarrjen tonë. Sepse një BE e zgjeruar gjithashtu duhet të jetë në gjendje të veprojë. Kjo nënkupton gjithashtu zvogëlimin e shtrirjes së rregullit të unanimitet në politikën e jashtme dhe fusha të tjera, për të marrë më shumë vendime me shumicë të cilësuar votash.

Zgjerimi mbetet një nga mjetet më të suksesshme të politikës së jashtme të BE-së. Ajo ka kritikët e saj, për të shkuar ose shumë ngadalë ose shumë shpejt, për të qenë shumë teknik ose peng i tregtisë politike të kuajve. Por faktet tregojnë se zgjerimi ka qenë mënyra kryesore e organizimit të kontinentit evropian, me rritjen e vazhdueshme të BE-së nga 6 shtete anëtare në vitet 1950 në 12, 15 dhe 27 shtete anëtare sot. Është e vështirë të mendosh për një politikë të BE-së që ka qenë më transformuese. Historikisht, reformat institucionale dhe fushat e reja të integrimit kanë shoqëruar çdo valë pranimi: kështu që ne kemi qenë më të suksesshëm kur kemi ndjekur zgjerimin dhe thellimin së bashku.

Lufta e Rusisë kundër Ukrainës e ka përshpejtuar historinë nga shumë këndvështrime. Ai gjithashtu ka mprehur debatin mbi rendin e Evropës dhe parimet që e mbështesin atë. Për shumë vende, duke filluar nga Ukraina, ky është një moment strategjik për të deklaruar aspiratat e tyre për t’u bashkuar me BE-në dhe gjithçka që ajo përfaqëson – dhe për të marrë njohjen për ambiciet e tyre. Udhëheqësit ukrainas kanë qenë mjaft të qartë se, së bashku me mbështetjen ushtarake për t’u mbrojtur kundër agresionit rus, marrja e statusit të kandidatit në BE ka qenë prioriteti i tyre kryesor. Ju shihni një arsyetim të ngjashëm nga qeveria e Moldavisë. Dhe së fundi, ju e shihni atë në kërkesën e qeverisë së Gjeorgjisë dhe dhjetëra mijëra demonstrues gjeorgjianë që dolën në rrugët e Tbilisit këtë javë me flamuj të BE-së.

Në të njëjtën kohë, vendet e Ballkanit Perëndimor, me të drejtë, kanë kërkuar që procesi i anëtarësimit të tyre të gjykohet sipas meritave të tyre. Kanë kaluar pothuajse 20 vjet më parë që BE-ja deklaroi në Selanik se ‘e ardhmja e Ballkanit Perëndimor është brenda BE’së, kështu që një shkallë e caktuar padurimi nga ana e tyre, për të thënë të paktën, është e kuptueshme.

Nga ana e BE-së, duhet të jemi të qartë se zgjerimi i BE-së me ato vende që janë të gatshme dhe të aftë për të përmbushur kushtet nuk është një ‘favor’ apo një lëshim. Është në interesin tonë strategjik. Është një mënyrë për të strukturuar kontinentin rreth vlerave dhe standardeve të BE-së. Një politikë e besueshme zgjerimi është një investim gjeostrategjik për paqen, stabilitetin, sigurinë dhe rritjen ekonomike në të gjithë Evropën. Të tjerët po kundërshtojnë hapur ndikimin dhe vlerat e BE-së në fqinjësi, kështu që ne duhet të jemi aktivë dhe të zgjerojmë me ata që plotësojnë kriteret.

Ruajtja e kapacitetit tonë për të vepruar

Ndërsa ne ringjallim zgjerimin e BE-së, ne duhet në të njëjtën kohë të ruajmë kapacitetin e BE-së për të vepruar. Edhe ky është një imperativ gjeo-politik. Është e qartë se në kohë të ndryshme ne kemi paguar një çmim për parimin e unanimitet në politikën e jashtme të BE-së, duke dobësuar dhe vonuar veprimet tona.

Gjatë javëve të para pas pushtimit rus të Ukrainës, ne po vepronim me shpejtësi dhe shkallë, duke thyer disa tabu gjatë rrugës. Disa u befasuan dhe shumë e mirëpritën që BE-ja po vepronte me një sens të vërtetë qëllimi strategjik. Por menjëherë pas kësaj, situata u bë më e përzier.

Në fund të majit arritëm një marrëveshje për paketën e 6 – të të sanksioneve kundër Rusisë (duke synuar naftën, sigurimet dhe shtimin e listave të tjera). Por na u desh një muaj për të marrë paketën në linjë. Dhe më vjen keq që disa dispozita përfundimtare u hodhën poshtë dhe në orët e fundit, Patriarku Kirill u la jashtë listës së personave të sanksionuar, pavarësisht se prania e tij në listë nuk u kontestua gjatë diskutimeve në Këshill dhe pavarësisht rekord i mirë-dokumentuar si një mbështetës i vendosur i luftës së Putinit.

Ne kemi parë dinamikë të ngjashme në hapjen e negociatave të anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, me një vend që bllokon atë që të gjithë të tjerët mund të bien dakord – përsëri me pasoja negative për besueshmërinë dhe ndikimin e BE-së.

Si të trajtohet diversiteti në një BE në zgjerim

Pas dy vitesh e gjysmë eksperiencash duke u përballur me situata të tilla, mendoj se duhet të rishikojmë procesin tonë të vendimmarrjes. Gjatë viteve, ne kemi parë shumë raste kur shtetet anëtare ishin të ndara për çështje të politikës së jashtme. Dhe në parim është normale që ne të kemi pikëpamje të ndryshme për të filluar, duke pasur parasysh dallimet tona në histori, gjeografi dhe kulturë politike strategjike. Por ajo që ka rëndësi në jetën politike nuk është se si nis një diskutim, por si përfundon ai. Fuqia e sistemit të BE-së ka qenë gjithmonë që disi t’i kthejë ndarjet në marrëveshje. Dhe këtu ka shumë rëndësi nëse një vendim merret me unanimitet apo me shumicë të cilësuar votash (QMV).

Nëse vendet e dinë paraprakisht se vendimi përfundimtar mund të merret me një shumicë të cilësuar votash, ato kanë një nxitje të fortë për të negociuar, për të krijuar aleanca dhe për të formësuar konsensusin. Nëse ata e dinë se mund të bllokojnë gjithçka – dhe ndonjëherë edhe kompensohen për këtë – ata nuk kanë një nxitje për të investuar në një kompromis të shëndetshëm. Ata mund të ulen në pozicionet e tyre, duke i detyruar të tjerët të ndryshojnë. Dhe sa më shumë të jashtzakonshëm shihen si të suksesshëm në taktikat e tyre, aq më shumë përhapet kjo dinamikë, me veto që ndodhin tani më shpesh se në të kaluarën.

Nganjëherë dëgjohet se duhet të mbajmë unanimitet në politikën e jashtme dhe të sigurisë, sepse vendimet në këtë fushë janë jashtëzakonisht të ndjeshme: kush mund të rrezikojë të mbivotohet për një çështje me interes jetik kombëtar? Këtu mund të bëhen dy pika kundër:

Së pari, shumë fusha të politikave ku BE-ja merr vendime me QMV nuk janë më pak të ndjeshme apo të rëndësishme: mendoni për migracionin, objektivat klimatike ose taksonominë e gjelbër – për të përmendur një artikull të diskutueshëm të kohëve të fundit. Së dyti, në praktikë, Këshilli rrallëherë miraton vendime me votim. Etosi i klubit – siç tregon të dhënat historike – është të vazhdojë të flasë derisa të arrihet një konsensus. Por nëse kërcënimi për hedhjen e vetos nuk ekziston, çdo shtet anëtar, i madh apo i vogël, duhet të negociojë. Dhe ata e bëjnë – dhe kjo bën të gjithë ndryshimin.

Ky është sigurisht një debat i gjatë, siç e argumentova tashmë në tetor 2020 . Por konteksti është i ri: lufta kundër Ukrainës ka nxjerrë në pah nevojën që BE të jetë në gjendje të marrë vendime strategjike në kohë reale. Shumë udhëheqës dhe qytetarë të BE-së kanë bërë thirrje për një largim nga unanimiteti në politikën e jashtme. Në të vërtetë, është një kërkesë e qartë që del nga Konferenca për të Ardhmen e Evropës.

Dhe tani që zgjerimi është rikthyer në rendin e ditës, ne nuk mund ta shmangim më çështjen se si do të funksiononte një BE me, të themi, 35 vende. Ka arsye bindëse për të sjellë vendet e Ballkanit Perëndimor, për t’i dhënë statusin kandidat Ukrainës dhe Moldavisë, dhe shpresojmë së shpejti edhe Gjeorgjisë. Por po aq, është marrëzi të bësh atë që nuk funksionon në moshën 27 vjeçare, plotësisht të pafuqishme në moshën 30 vjeçare ose akoma më shumë. Duhet të presim nyjën Gordiane.

Përgjigja më e mirë është heqja e peshës së vdekur të rregullit të unanimitet. Është tashmë e mundur për ta bërë këtë duke përdorur të ashtuquajturin abstenim konstruktiv që është, për shembull. si u lançua EULEX Kosova. Por kjo nuk ka asnjë dobi nëse pjesa e jashtme nuk pranon të abstenojë në mënyrë konstruktive. Këtu mund të avancojmë me ‘super QMV’, për shembull 27 minus 2 ose 3, në mënyrë që të mos bllokohemi nga një ose dy vende të vetme. Ne gjithashtu mund të identifikojmë fushat e politikës së jashtme ku ne eksperimentojmë me QMV, për shembull deklaratat, sanksionet dhe vendimet zbatuese. Kjo mund të ndihmojë në ndërtimin e besimit midis shteteve anëtare me idenë e lehtësimit të kërkesës së unanimitet.

Ka shumë probleme të tjera në politikën e jashtme të BE-së dhe të heqësh qafe unanimitetin nuk është një ilaç. Por pasi kam qenë 2,5 vjet në këtë punë, nuk mund të mendoj për një ndryshim të vetëm që do të kishte një efekt më të fuqishëm për të përmirësuar aftësinë tonë për të vepruar në një botë armiqësore. Dhe kjo është pikërisht ajo që qytetarët tanë kërkojnë nga ne.

Ndërtimi i ‘Evropës më të gjerë’.

Përveç debatit të rinovuar për zgjerimin dhe vendimmarrjen e BE-së, ekziston edhe ideja e ndërtimit të një Komuniteti Politik më të gjerë Evropian, siç ka propozuar për shembull Presidenti Macron dhe Presidenti Michel ka bërë jehonë. Ky klub më i gjerë mund të bashkojë të gjitha vendet evropiane që ndajnë parimet demokratike dhe duan të ndjekin forma konkrete dhe fleksibël bashkëpunimi. Bëhet fjalë për organizimin e ardhshëm të kontinentit tonë dhe sesi ne si BE duhet të pozicionohemi, pas luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Kam marrë pjesë në diskutimin e liderëve në Samit mbi opsionet e ndryshme për një Komunitet të tillë, për sa i përket qëllimit, anëtarësimit dhe modaliteteve praktike. Të gjithë janë dakord që çdo klub i tillë duhet të plotësojë dhe jo të zëvendësojë politikat ekzistuese të BE-së, veçanërisht zgjerimin. Dhe gjithashtu duhet të plotësojë, jo të zëvendësojë,

Siç thashë, lufta po vepron si një përshpejtues i historisë. Dhe për nga kompleksiteti dhe kërkesat e tij, zgjerimi i BE-së është një proces kërkues që kërkon shumë vite. Shpejtësia e saj nuk përshtatet lehtë me shpejtësinë e ndryshimeve në kontekstin gjeopolitik. Pra, një kornizë shtesë është e nevojshme. Një Komunitet Politik Evropian mund t’u mundësojë vendeve kandidate të marrin pjesë menjëherë në politika të ndryshme të BE-së. Ai gjithashtu mund të përfshijë disa vende që nuk janë domosdoshmërisht të destinuara për t’u bashkuar me Bashkimin, si Norvegjia, Zvicra ose Mbretëria e Bashkuar, nëse dëshirojnë. Tema është komplekse dhe kërkon shqyrtim të kujdesshëm, por ideja ka merita dhe debati sigurisht që do të vazhdojë. Duhet të bëjmë hapa të kujdesshëm dhe gradual në zhvillimin e strukturës së nismës, duke respektuar autonominë vendimmarrëse të BE-së.