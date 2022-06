Ka disa javë prej kur në media u raportua se martesa e Bleros dhe Afronës ka përfunduar.

Ata kishin mbushur pothuajse tre vite martesë.

Të gjitha dyshimet për ndarjen e tyre nisën pasi dyshja kishin fshirë të gjitha postimet me njëri-tjetrin.

Edhe pse as njëri e as tjetri nuk u deklaruan lidhur me këtë, duket se tashmë kthimi mbrapa është e pamundur.

Disa javë pasi mbushën portalet me dyshimet për prishje raporti, tashmë ish çifti kanë vendosur që t’i zhdukin në tërësi gjurmët e njëri-tjetrit.

Ata nuk ndiqen më në rrjete sociale.

Ndryshe, kjo është martesa e dytë e Bleros, e para ishte ajo me aktoren e njohur, Teuta Krasniqi.