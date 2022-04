Ministri Jeton Shaqiri u ka bërë thirrje mësimdhënësve që ta ndërpresin grevën dhe t’i kthehen mësimeve. Prioritet është kthimi i nxënësve në shkollë, ndërsa premton rritje pagash, por pa specifikuar se sa.

“Bëhet fjalë për dinjitet dhe ne duhet të vlerësojmë punën e të gjithë mësuesve.

Nëse vlerësimin kthejmë në përqindje dhe situatën në shifra dhe e lidhim me atë numër – pajtohem apo jo, greva do të vazhdojë sërish dhe nuk do të ketë më mësim derisa të arrijmë një numër të caktuar. Ky proces duhet kuptuar, mësim duhet të ketë, atë numër do ta arrijmë dhe do ta japim, por nuk duam që ky proces të kushtëzojë nxënësit”, thotë Shaqiri.

Kryetari i SASHK tha se përpiqemi për të njëjtin qëllim, por lëvizim në mënyra të ndryshme.

“Synimi ynë është që greva të përfundojë më shpejt dhe fëmijët të kthehen në banka dhe sallat e lojërave, por duhet të kryqëzojmë rrugët dhe të kemi një zgjidhje të pranueshme që greva të përfundojë. Jemi të bindur se po bëjmë gjënë e duhur në interes të anëtarësisë”, është përgjigjur kryetari i SASHK-ut Jakim Nedellkov pas apelit të ministrit të Arsimit që të vazhdojë mësimi dhe në të njëjtën kohë të negociohet për paga më të larta.

Nedellkov i bëri thirrje Qeverisë dhe ministrive resor që të ofrojnë diçka reale, çdo propozim do të shkojë tek anëtarësia që gjatë fundjavës Këshilli i SASHK-ut ta shqyrtojë dhe të marrë vendim.