Një nxënëse e shkollës së mesme “Niko Nestor” në Strugë ka sulmuar me thikë një nxënës tjetër. Zëdhënësi, Stefan Dimoski njofton se ngjarja ka ndodhur gjatë ditës së djeshme, rreth orës 09:00.

“А. М. (19) nga fshati Tatesh, nxënëse në shkollën e mesme “Niko Nestor” ka sulmuarat me një gjë send të mprehtë nxënësin tjetër nga Struga, me iniciale E.K.(19). Ajo është thirr për bisedë në stacionin policor dhe pasi rasti të sqarohet plotësisht, Departamenti i Policisë së Strugës do të paraqesë padi konkrete”, tha Dimoski.