A mund të digjni shumë kalori edhe nëse nuk keni shumë kohë? Po, mundeni!

E tëra çfarë ju duhet të bëni është të përqendroheni në stërvitje me intensitet të lartë që rrisin ritmin e zemrës.

Stërvitja në intervale me intensitet të lartë ushtrimesh do t’ju ndihmojnë të digjni sa më shumë kalori.

Nëse jeni gati të rrisni rrahjet e zemrës dhe të filloni të digjni shpejt ato kalori, filloni të bëni këto ushtrime:

Vrapimi me gjunjët lart

240-355 kalori të djegura në 30 minuta

Vraponi në vend duke ngritur gjunjët sa më lart. Lëvizni krahët lart e poshtë.

Sprintet

240-355 kalori të djegura në 30 minuta

Nëse nuk keni kohë për të vrapuar bëni sprinte me intensitet të lartë. Trupi juaj do të djegë me shpejtësi kalori për të ushqyer stërvitjen tuaj.

Biçikleta stacionare

210-310 kalori të djegura në 30 minuta

Nëse keni një biçikletë të palëvizshme, provoni biçikletën me intensitet të lartë.

Kërcim aerobik

7-10 kalori të djegura në minutë

Nëse ju pëlqen të kërceni, provoni një stërvitje kërcimi me energji të lartë. Është argëtuese dhe padyshim që do të djegë kalori.

Kërcimi me litar

8-10 kalori të djegura në minutë

Kjo do t’ju ndihmojë të digjni kalori ndërsa forconi këmbët.

Not

198-300 kalori të djegura për 30 minuta

Noti do t’ju ndihmojë të digjni kalori, të përmirësoni forcën e muskujve, rrjedhjen e gjakut dhe të përmirësoni kapacitetin e mushkërive dhe zemrës.

Vrapimi

10-16 kalori të djegura në minutë

Vrapimi është më i miri për përmirësimin e fleksibilitetit, rritjen e qëndrueshmërisë dhe djegien e kalorive. Sa më shpejt të vraponi, aq më shumë kalori digjni!

Mos harroni të ngroheni para stërvitjes! Do të rrisë rrjedhjen e gjakut dhe temperaturën e trupit dhe për këtë arsye do ta përgatisë trupin tuaj për stërvitje. Ngrohja do të zvogëlojë gjithashtu rrezikun e lëndimit!