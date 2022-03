Ushtarët rusë të kapur rob në Ukrainë i kanë kërkuar popullit të tyre të ngrihen kundër Vladimir Putinit, ndërsa paralajmërojnë kolegët e tyre ushtarë se po hidhen në varre masive. Grupi i ushtarëve kanë folur për një konferencë për shtyp në agjencinë e lajmeve Interfax-Ukraine.

Alexei Zheleznyak, një ushtar i brigadës së 34-të të veçantë të pushkëve të motorizuara të stacionuar në Republikën Karachay-Cherkess të Rusisë , iu dorëzua forcave të vendit kundërshtar.

Ai e paralajmëroi Putinin se kurrë nuk do të ishte në gjendje të dërgonte trupa të mjaftueshme në Ukrainë për të pushtuar vendin.

“Putini, pa shpallur luftë, po bombardon banorët, spitalet , qytetet e Ukrainës,” tha ai, sipas përkthimeve të konferencës për shtyp.

“Popull i Rusisë, mos i shikoni zombit. Populli ukrainas është një popull trim. Ata do ta ndalin këtë pajisje (ruse) edhe pa armë. Ata janë të bashkuar.

“Sado që Putini të dërgojë trupat e tij këtu, ai nuk do ta pushtojë këtë territor… Komandanti ynë i përgjithshëm është gënjeshtar dhe mashtrues i gjithë popullit tonë.

Ai mashtroi jo vetëm ne, por gjithë Rusinë. Ai thjesht na bëri fashistë.

Mustafaev Mugsad, i brigadës së 34-të të veçantë të pushkëve me motor të Federatës Ruse, u bëri thirrje bashkëqytetarëve të tij që të injorojnë propagandën shtetërore për luftën.

“Si njerëzit janë ulur në bodrume për ditë të tëra, si vdesin,” tha ai për ukrainasit që aktualisht strehohen nga bombat ruse.

“Nuk do të thosha nëse nuk do ta shihja vetë. Njerëzit do ta kujtojnë agresionin tonë për shekuj.

“Njerëz, ushtarakë të Rusisë, më në fund hiqni syzet rozë dhe shikoni se çfarë po ndodh në Ukrainë”, tha ushtari.

Publikimi i videove të robërve të luftës është një zonë gri në Konventën e Gjenevës – një traktat ndërkombëtar i krijuar për të rregulluar luftën.

Neni 13 i traktatit thotë se “të burgosurit e luftës duhet të mbrohen në çdo kohë, veçanërisht nga aktet e dhunës ose frikësimit dhe nga fyerjet dhe kurioziteti publik”.

Nuk është e qartë se në çfarë kushtesh po shfaqeshin ushtarët në konferencën për shtyp dhe nëse ata u detyruan apo u detyruan të flisnin kundër Kremlinit.

Është gjithashtu e vështirë të matet se cili është niveli i mbështetjes për luftën në Rusi.