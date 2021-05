„Ministria e Ekonomisë, që në fillim të vitit aplikoi dhe arriti të marrë autorizimin për implementimin e Vulës së sigurisë dhe protokolleve për udhëtim të sigurt nga Këshilli Botëror i Turizmit dhe Udhëtimit (WTTC). Me marrjen e kësaj vule të sigurisë ne si Ministri e Ekonomisë ishim të obliguar që së bashku me sektorin e turizmit dhe gastronomisë të punojmë bashkërisht për implementimin e këtyre protokolleve të sigurisë me çka do të dëshmojmë se jemi destinacion i sigurt për të gjithë turistët që do ta vizitojnë shtetin tonë, deklaroi ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi në fjalimin e tij në ngjarjen e organizuar me rastin e promovimit të platformës për zbatimin e protokoleve për „Vulën për tuirzëm të sigurt„ (Safe Travels Stamp) dhe në promovimin e videos për Maqedoninë e Veriut si destinacion I sigurt për turistët.

„ Dua t’u falënderohem shtatë odave dhe shoqatave që u përfshin dhe janë pjesë e këtij projekti dhe që kontribuojnë këto protokolle të implementohen në të gjitha segmentet e industrisë turistike. U bëj thirrje të gjithë faktorëve: hotele, restorante, agjenci, akomodim privat, lloje alternative të turizmit, ciceronë dhe persona të tjerë juridik dhe fizik që të informohen për protokollet përmes platformës WWW.SAFETRAVELS.GOV.MK, të njëjtat t’i implementojnë dhe të kërkojnë nga komisionet që e njëjta të certifikohet dhe në ofertat e tyre të shfrytëzojnë vulën e sigurisë. Në këtë mënyrë do të dëshmojmë se jemi para së gjithash të përgjegjshëm dhe të sigurt, ceku ministri Bekteshi.

Përveç Ministrit, fjalim mbajtën edhe Ambasadorja e Zvicrës, Sibel Zuter Tejada , Drejtori i Agjencisë për Promovimin dhe Mbështetjen e Turizmit Ljupço Janevski dhe Ana Tanevska Gjorgjievska, Kryetare e Shoqatës për Turizëm dhe Mikpritje në kuadër të Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut.

Ambasadorja e Zvicrës në Maqedoninë e Veriut, Sibyl Zuter, tha se ka interes të madh nga sektori i turizmit për zbatimin e “Vulës së Turizmit të Sigurt”.

“Të gjithë palët e interesuara në turizëm, përfshirë Qeverinë dhe institucionet e saj, Odat tregtisë dhe shoqatat e biznesit, si dhe të gjitha bizneset në sektorin e turizmit të interesuar për të marrë Vulën e Sigurisë, kanë përgjegjësi të barabartë për zbatimin dhe respektimin e protokolleve të Vulës së Sigurisë. Zbatimi i kërkesave për Vulën e Sigurisë në një mënyrë të përgjegjshme, transparente dhe të përgjegjshme është mënyra e vetme që Maqedonia e Veriut të njihet si një destinacion i sigurt turistik në kohën e korona krizës .” – tha ambasadori Zuter Tejada.

Drejtori i Agjencisë për Promovimin dhe Mbështetjen e Turizmit, Ljupço Janevski, theksoi se kjo platformë dhe fushata për udhëtime të sigurta është krijuar posaçërisht për të mundësuar turistët që më lehtë të njohin kompanitë që veprojnë sipas protokolleve globale, të standardizuara për mbrojtje nga Covid.

“Qëllimi i kësaj iniciative është të rritet ndërgjegjësimi për ndikimin e përgjithshëm ekonomik të industrisë së turizmit si gjeneratori më i madh i punësimit dhe mirëqenies, i cili ka 200 milion vende pune ose mbi 10% të PBB-së globale. Me zhvillimin e parametrave operativë që nënkuptojnë udhëtime të sigurta, WTTC ka krijuar një vulë për ata që kanë aplikuar dhe i përmbahen standardeve shëndetësore dhe sigurojnë qëndrim të sigurt për turistët, dhe përfshin të gjithë palët e interesuara në turizëm – hotele, restorante, linja ajrore, operatorë turistikë, dyqane , dhe transport. Krizat e së kaluarës na kanë mësuar që protokollet dhe qëndrueshmëria e standardizuar globale siguron besim, dhe kjo iniciativë është pikërisht ajo – për të rivendosur besimin në udhëtime,” tha Drejtori Janevski.

Ana Tanevska Gjorgjievska, Kryetare e Shoqatës për Turizëm dhe Mikpritje në kuadër të Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut tha se për kompanitë e përfshira drejtpërdrejt në punën e hotelierisë dhe turizmit, zbatimi i “Vulës për Turizëm të Sigurt” dhe protokollet e udhëtimit të sigurt janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe se është e rëndësishme që ato të vihen në veprim sa më shpejt të jetë e mundur.

“Vula për turizëm të sigurt” nuk nënkupton vetëm standardet në objektet hotelierike. Është një sistem në të cilin duhet të përfshihen më shumë institucione. Ne besojmë dhe theksojmë se turizmi dhe hotelieria mund të jenë aktivitetet kryesore në periudhën post covid dhe t’i japin një shtysë ekonomisë, kryesisht për shkak të faktit se ato kanë kapacitet eksportues dhe një shenjë që i jep peshë shtesë sektorit, shtoi Tanevska Gjorgjievska.

Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, përmes Programit për Rritjen e Punësimit në Treg (www.ime.org.mk) dhe Programit të Mbështetjes së Eksportit (www.sippo.mk) mbështet procesin e prezantimit të Vulës për Turizëm të sigurt në Maqedoninë e Veriut, përmes mbështetjes për zhvillimin e platformës www.safetravels.gov.mk, trajnimit për përfaqësuesit e Odave të biznesit dhe shoqatave për vërtetimin e protokolleve për Vulën e Sigurisë, si dhe prodhimin e një videoje në bashkëpunim me ALMP për promovimin e Maqedonisë së Veriut si një destinacion i sigurt në kohën e Covid-19.

Platforma www.safetravels.gov.mk e cila do të jetë pika fillestare për të gjitha subjektet në sektorin e turizmit dhe hotelierisë të interesuar për të aplikuar për një “Vulë të turizmit të sigurt” do të jetë në dispozicion të publikut nga fundi i muajit, për të cilën Ministria e Ekonomia në mënyrë plotësuese do të informojë publikun.