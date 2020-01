Sot, një delegacion i Institutit të Trashëgimisë

Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në përbërje Dr. Skender Asani –

drejtor, Dr. Sefer Tahiri – Sekretar Shkencor, Dr. Zeqirija Ibrahimi –

bashkëpunëtor i lartë shkencor dhe Maja Susha – asistente e re,

qëndruan në selinë e Dioqezës Kumanovë-Osogovë të Kishës Ortodokse

Maqedonase (KOM). Aty u pritën nga mitropoliti i kësaj dioqeze, z.

Josif Pejovski, dhe bashkëpunëtorët e tij.

Me këtë rast, përveç diskutimit për shumë fusha të mundshme të

ndërveprimit, u nënshkrua edhe një memorandum bashkëpunimi, me të

cilin do të synohen të realizohen projekte të përbashkëta shkencore e

kulturore.

Në takim u theksua veçmas mundësia që kuadri i KOM-it të ndihmojë në

nevojat e Institutit për deshifrimin e dokumenteve në gjuhën e vjetër

sllave, ndërsa të dyja palët ranë dakord që të kërkojnë mundësi

bashkëpunimi edhe në përafrimin e komuniteteve që bashkëjetojnë në

vendin tonë.