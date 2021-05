Pak ditë më parë, këngëtarja Tuna Sejdi u bë nënë për herë të dytë.

Kjo ishte vërtet një surprizë pë publikun, i cili nuk ishte në dijeni për shtatzëninë, por edhe për shkak të raportit të komplikuar me Patrisin.

Megjithatë, lajmet dhe spekulimet e ditëve të fundit nuk e kanë penguar aspak Tunën të ndajë me fansat çastet më të bukura të këtyre ditëve kur sapo ka nisur mëmësinë për herë të dytë. Sot, me rastin e Fitër Bajramit, këngëtarja, për t’u uruar të gjithëve festën, ka ndarë në Instastory momentin e parë me dy djemtë e saj, Tian dhe Zen. Me këtë fotografi, këngëtarja e njohur e ka uruar festën e Fitër Bajramit.