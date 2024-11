Donald Trump, kandidati republikan në zgjedhjet presidenciale në SHBA mbajti fjalimin e tij të fitores, duke falënderuar popullin amerikan për “nderin e jashtëzakonshëm që të zgjidhet presidenti i 47-të”.

“Kjo është një fitore e mrekullueshme për popullin amerikan”, u shpreh Trump.

Teksa vazhdojnë të shpallen rezultatet jozyrtare të zgjedhjeve në SHBA, Trump njoftoi se kishte tejkaluar numrin e delegatëve të kërkuar për të fituar presidencën dhe mbajti fjalimin e tij të fitores pranë rezidencës së tij në Florida.

Trump, i cili filloi fjalimin e tij duke falënderuar mbështetësit e tij, tha: “Kjo është një fitore politike që nuk e kemi parë kurrë më parë në vendin tonë. Falënderoj popullin amerikan për zgjedhjen time si presidenti i 47-të”.

“Ne do ta ndihmojmë vendin tonë të shërohet. Ne do të forcojmë kufijtë tanë. Ne do të rregullojmë gjithçka për vendin tonë. Ne bëmë histori sonte për një arsye. Kjo arsye është se ne tejkaluam pengesat që askush nuk i mendonte se ishin të mundshme”, u shpreh Trump, duke shtuar:

“Kjo është fitore e mrekullueshme për popullin amerikan, do të mundësojë që ta bëjmë Amerikën sërish të madhe”.

Donald Trump deklaroi se do të punojë për çdo qytetar amerikan dhe tha se epoka e tij e re do të jetë epoka e artë e SHBA-së.