Lojtarët e Video Lottery Casinos Austria javën e kaluar patën mundësinë ta shohin fuqinë e XHEKPOT MILIONER, i cili solli fat të mirë për tre fitues të rinj, me një grumbullim shuma prej mbi 4.5 milion denarë.

Shaim Dibranov nga Berova është i pari që gëzohet mes tyre. Më 6 korrik, në orën 11, në ndërtesën e Sportlife, ai pa shtatë shifra në kamerën e lotarisë dhe e kuptoi se ishte milioneri i ri .

Ai u bë fituesi i 1,608,537 denarë, dhe kur erdhi në lotari tha që e parashikoi që diçka e madhe do të ndodhte.

Ky nuk është momenti i parë i lumtur në jetën time, thotë Shaim, sepse dikur kishte fituar diçka, por shumë më të vogël se vlera e tanishme prej milioneri. Ai ende nuk e di se si do t’i përdorë paratë, por me siguri do të blejë diçka të vlefshme për të në shtëpi.

Shaim “tërhoqi këmbën” dhe ishte vetëm i pari nga tre MILIONERI për këtë javë. Më 8 korrik, në Lojërat Globale, JACKPOT MILIONER me vlerë 1,399,811 denarë u fitua në Shkup, dhe dje, më 11 korrik, një burrë me fat në Tearcë solli 1,558,816 denarë.

Milioneri Jackpot i Lotarisë Video të Kazinos Austri vazhdon të konfirmojë fitimin e tij e cila vazhdimisht i kënaq lojtarët tanë besnikë nga java në javë, me shuma nga 1,200,000 deri në 1.800.000 denarë.