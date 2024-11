Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, tha se MPB do t’i kontrollojë informacionet për 500 zyrtarë për të cilët ka indikacione se kanë bërë diçka që nuk është në përputhje me rregulloret ligjore në aspektin e dëshmive përkatëse që nuk korrespondojnë me procedurat e nevojshme ligjore.

Këtë e tha Toshkovski i pyetur nëse MPB-ja do ta kontrollojë certifikatën e gjuhës angleze të drejtorit të ASK-së, Bojan Hristovskit, për të cilën ka pretendime se është e rreme. Ai theksoi se MPB-ja do të veprojë në përputhje me rregulloret ligjore dhe se janë ndërmarrë veprime procedurale në disa procedura.

“Ministria e Brendshme në periudhën e kaluar ka ndërmarrë veprime procedurale në disa procedura, ato janë veprimi përfundimtar i veprimeve të mëparshme para hetimore që kanë zgjatur shumë më tepër se dhjetëra ditë. Kështu që mendoj se do të veprojmë brenda kufijve të kompetencave tona”, tha Toshkovski.

Në pyetjen nëse mendon se Hristovski duhet të japë dorëheqje, Toshkovski tha se nuk dëshiron të hyjë në atë pjesë.

Prokurori publik i shtetit, Ljupço Kotsevski, konfirmoi se kundër Hristovskit janë pranuar ankesa anonime, të cilat janë të kombinuara në një rast dhe do të jenë objekt hetimi.