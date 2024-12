Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, në një deklaratë për TV Sitel, ka konfirmuar se janë kapur autorët që kanë shkelur rendin publik dhe përdhosur simbolet shtetërore më 28 nëntor.

Megjithatë, hetimet për grupet e mundshme të organizuara që kanë nxitur këto veprime vazhdojnë.

Toshkovski zbuloi se shërbimet e sigurisë kanë informacione për përfshirjen e strukturave të larta të BDI-së në këto ngjarje, por theksoi se MPB do të merret me fakte dhe prova, pa ndjekje politike.

“Nuk do të doja të publikoja tani informacione për opinionin, por fakti është se ka informacione të caktuara operative se një ish-kryetar komune i BDI-së është përfshirë drejtpërdrejt së bashku me një grup tjetër në pjesën e organizimit të këtyre ngjarjeve, por ndryshe nga dikur kur kishim një ton të përndjekjeve politike, tani MPB-ja po vepron sipas drejtimit të Ministrisë së Drejtësisë me fakte dhe prova, nuk po shkojmë verbërisht si dikur. Kështu do të jetë edhe në këtë rast. Nëse japim prova, do të veprojmë”, tha Toshkovski.