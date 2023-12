Rasti i Vanjës së vogël e trazoi edhe Serbinë, fillimisht kishim Tijana Juriqin, pastaj vrasjen në Mlladenoc dhe në shkollën “Vladislav Ribnikar”. Për vrasjen e vajzës në Maqedoni më e rëndësishme është përcaktimi i motivit. Motivi ende nuk është zbardhur, thotë avokati Toma Filla në një intervistë për “Republikën”.

Nuk arrij te kuptoj qe vajza eshte vrare per dy tre ore dhe po te ishte motivi per ta kapur per leke nuk do te ishte vrare kaq shpejt, eshte krejt e kote, autori po ik per ne Beograd dhe nga atje në Bullgari dhe Turqi, vërtet nuk e kuptoj se çfarë ndodhi, është mirë që të gjithë janë në paraburgim që të bëhet një hetim – thotë Filla.

Avokati thekson se është e pamundur të kryhet një rrëmbim i tillë në qendër të qytetit në ditët kur Shkupi ishte qyteti më i siguruar në Evropë për shkak të samitit të OSBE-së pa logjistikë të madhe.

Vajza mund të ishte kapur dhe vrarë lehtësisht edhe nga motra e saj. Të gjitha forcat e sigurisë janë përdorur për ngjarjen që po zhvillon, por ju e dini se si thonë “plumbi i parë nuk ndalet dhe i dyti nuk mund të ndodhë”.

Një nga avokatët më të mëdhenj në Ballkan me përvojë të madhe është i bindur se në hetim janë bërë lëshime të mëdha, veçanërisht me “Citroen” me të cilin u rrëmbye Vanja dhe që i përkiste të vrarë më parë Pançe Zhezhovskin nga Velesi.

Këto janë lëshime që ndodhin gjatë gjithë kohës, kur ka gabime në hetim, avokati mbrojtës mbron me sukses të akuzuarin. Kanë bërë shumë gabime dhe lëshime dhe për këtë arsye ministri dhe dikush tjetër po bëjnë deklarata të pakuptimta, Prokuroria Publike duhet të japë deklaratë se çfarë po ndodh dhe deri ku kanë ardhur, nuk e dimë as nga mjekësia ligjore. raportoni nëse është vrarë me armë apo është mbytur. Të gjithë duhet të hapin për t’u llogaritur. Këtë herë nuk lejohet asnjë gabim – shpjegon Filla për “Republika”.

Fila thekson se mjeti thjesht duhej kërkuar dhe gjetur.

Nëse mjeti është përdorur për rrëmbim, duhet të ketë lidhje edhe me likuidimin, automjeti është përdorur për rrëmbim dhe më pas është djegur. Në çdo rast, çdo hap duhet menduar dhjetë herë para se të hidhet. Kjo nuk është nje vrasje ordinere duhet te percaktohet me saktesi per cfare behet fjale. Duhet pare gjithashtu nese i arrestuari ne Turqi ka organizuar ndonje lloj grupi, a ka lista per likuidim apo per rrembim. Prokuroria duhet te jape shpjegim cdo dy-tre dite se ku eshte. Autori nuk kane arritur te kerkojne shperblim sepse eshte nje vajze e vrare ne dy tre ore.Nese eshte e vertete qe eshte vrare me plumb atehere nuk eshte mbytur. Kjo eshte nje ceshtje shume e komplikuar.nuk besoj qe nese do te shantazhosh dike e ti marresh leke atehere vajza nuk vritet pas dy tre oresh.me shqetesoj me shume se a ka lista me plane per kidnapim apo vrasje atehere eshte shume e rrezikshme dhe eshte teori dhe jo vrasje ordinere ndoshta eshte grup i organizuar po e perseris motivi eshte arsyeja kryesore nuk ka vrasje pa motiv.

Filla mendon se nuk ka mundësi që Palevski të mos ekstradohet.

Nuk mund të mos e ekstradojnë, turqve u duhet një shtetas maqedonas, do ta dorëzojnë, por duhet një procedurë. Ai mund të kërkojë çfarë të dojë, por është shtetas maqedonas dhe duhet të gjykohet në Maqedoni.

Ai thotë se policia dhe Prokuroria duhet të kenë pasur prova të forta.

Duhet të kenë sepse do të ketë shumë avokatë që do të kërkojnë gabime dhe mbrojtja bazohet në ato gabime, hetimi duhet të bëhet pa gabime.

Dëgjojeni të gjithë bisedën në video intervistën e realizuar nga Igor Çaveski