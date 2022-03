Kryetari i PDSH-së Menduh Thaçi beson se me agresionin e Putinit, bota perëndimore po shtyhet në mur dhe duhet të reagojë, përcjell Telegrafi Maqedoni.

“Kërcënimi i armëve bërthamore është një kërcënim klasik mafioz dhe ju duhet të jeni gati. Nuk besoj se kjo do të ndodhë, edhe pse Putin ka armë të tjera biologjike në duart e tij. Armët bërthamore në duart e Rusisë mund të jenë të papërdorshme. Disa dhimbje koke datojnë që nga viti 1978 dhe tashmë janë jashtëzakonisht të vjetra. Putini është i vetëdijshëm se këto kërkesa nuk mund të përmbushen. Mendoj se po kërkon territore”, ka thënë Thaçi në emisionin “Utrinski Brifing”.

Sipas tij, duhet të kemi kujdes nga “rusofobia”.

“Që nga koha e Hitlerit, njerëzit që votojnë për udhëheqës të tillë kanë paguar një çmim të lartë. Për shqiptarët të menduarit është proamerikan. Në këto momente duhet të mbajmë anë, nuk duhet të qëndrojmë e të shikojmë. Nuk është mirë që nëse gjërat përshkallëzohen, duhet të jemi solidarë. Ukrainasit me të vërtetë po rezistojnë, nëse nuk do të bënin, as NATO, as BE dhe as Shtetet e Bashkuara nuk mund t’i mbështesnin.

Shqiptarët duhet të kuptojnë se këto vlera që janë këtu për ne, nuk janë vetëm për ta, por për të gjithë ata që jetojnë këtu. Të gjithë ne, duke filluar nga Zaev, kemi paguar një çmim të madh. Nuk duhet të na ndodhin gjëra të paparashikueshme”, tha Thaçi.