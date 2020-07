Kreu i PDSH-së, Menduh Thaçi në “Utrinski Brifing” në Televizionin Slobodna sot sqaroi se deklarata e tij e djeshme për luftë nëse nuk ka partner shqiptar në qeverinë e re është hedhur në një kontekst të keq, duke theksuar se ai flet për pasojat e mundshme të shkaktuara nga kundërshtari i tij Ali Ahmeti.

– Kërkesa e Ahmetit për një Kryeministër shqiptar ka një kërcënim të drejtpërdrejtë, sepse ai është i vetëdijshëm se ai do të jetë opozita dhe lidhja e fundit e tij është nacionalizmi dhe ai dëshiron ta bëjë tensionin të madh. Sepse nëse nuk është në Qeveri, duke shpresuar se do të jetë i pari midis shqiptarëve, mund të ndodhë skenari i 2001-shit. Mesazhi im për qytetarët është që qytetarët të mos shqetësohen, se unë jam kandidat për zv / kryeministër dhe nëse ulem në atë vend “Unë garantoj që Ahmeti dhe BDI-ja do të respektojnë zërin e qytetarit dhe do të jenë të qetë si pula”, tha Thaçi.

Ai iu referua luftës politike me ish-presidentët Kiro Gligorov dhe Branko Crvenkovski dhe tha se ai kishte mësuar përvojën politike për të pastruar paragjykimet.

– Unë kam pasur konkurrentë të drejtpërdrejtë politikë me të cilët kam luftuar për vite me radhë, nga Presidenti Gligorov deri tek Kryeministri Crvenkovski. Nga kjo distancë i vlerësoj shumë ata të dy dhe dua që ata të më vlerësojnë edhe mua. Në karrierën time politike, unë kam bërë shumë deklarata të forta politike, ndoshta të interpretuara nga të tjerët si të pamatura, por kam arritur të ruaj paqen, ose të menaxhoj të gjitha konfliktet e mundshme me pasoja shumë të vogla. Përkundrazi, unë mendoj se partitë politike të maqedonasve i japin rëndësi Ahmetit dhe ju kërkoj që të mos merreni me atë ide marrëzie, me të cilën ai po lufton për lëkurën e tij personale – tha kreu i PDSH-së.

Sipas tij, kandidati i BDI-së për kryeministër, Naser Ziberi, i nënshtrohet përgjegjësisë për një sulm ndaj PDSH-së në një kohë kur ai ishte zv / kryeministër.